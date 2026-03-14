Iran guerra del petrolio e rischio inflazione | perché rischiamo davvero una crisi globale

La tensione tra Iran e Stati Uniti si intensifica con le recenti mosse di Washington, mentre Teheran rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz. Le riserve di petrolio stimate dall’International Energy Agency alimentano preoccupazioni sui possibili effetti sui mercati globali. La situazione accentua il rischio di una crisi energetica e di un’inflazione diffusa a livello mondiale.

Guerra in Iran e crisi del petrolio: tra le mosse di Trump, il controllo iraniano su Hormuz e l'incognita delle riserve IEA, quali possono essere le conseguenze sui mercati globali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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