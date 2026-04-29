Il Partito Democratico ha inserito nella propria lista per le elezioni comunali di Venezia sei candidati musulmani, alcuni con foto in abiti tradizionali e scritte poco comprensibili. Le immagini sono state pubblicate sui manifesti elettorali, dove si riconoscono anche alcuni con il velo islamico. La scelta ha suscitato reazioni e discussioni tra gli abitanti, mentre la lista si presenta come un tentativo di rappresentare diverse comunità della città.

Sono sei i musulmani nella lista del candidato sindaco dem. Le loro foto sui «santini»: velo islamico e scritte indecifrabili. «Una squadra di donne e uomini competenti, che vivono ogni giorno la nostra città. Persone che la conoscono e che hanno una cosa in comune: la voglia vera di cambiare Venezia», dichiarava il 21 aprile il candidato sindaco di Venezia per il Pd, Andrea Martella, classe 1968, presentando la sua squadra. All’interno della compagine, sei bengalesi: Kamrul Syed e Rhitu Miah per il consiglio comunale del capoluogo; Ali Afay e Sumiya Begum per la municipalità di Mestre-Carpenedo; Tanzima Akter Nisha per quella di Chirignago-Zelarino e Ali Hossain per Favaro Veneto.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pur di imporsi a Venezia, il Pd consegna la città ai bengalesi

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