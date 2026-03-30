Nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmessa su YouTube da OA Sport, Dario Puppo ha commentato il livello di gioco di un tennista, paragonandolo a campioni come Federer e Sampras. Ha sottolineato che il giocatore ha partecipato a quattro tornei e ha chiesto quale sia il motivo di non presentarsi a Montecarlo. Puppo si è espresso sui temi attuali del tennis mondiale.

Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) si è espresso rispetto ai temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è disquisito dell’eccezionale risultato ottenuto da Jannik Sinner a Miami. Grazie all’affermazione per 6-4 6-4 contro il ceco Jiri Lehecka, l’altoatesino ha completato il Sunshine Double (vittoria del 1000 della Florida, preceduto da quello di Indian Wells) ed è diventato il primo giocatore della storia a conquistare i due tornei senza perdere set. “ Per Sinner un torneo di grandissimo livello, penso superiore come qualità rispetto a Indian Wells. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Servizio di Sinner da accostare a Federer e Sampras. Ha giocato 4 tornei, qual è il problema di andare a Montecarlo?”

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Puppo su Sinner: 'Problema di vescica, ma si sta gestendo fisicamente'Utilizziamo i cookie e tecnologie simili di tracciamento per fornirti un servizio personalizzato rispetto alle tue esigenze di navigazione e per analizzare il nostro traffico. Raccogliamo e condividia ... it.blastingnews.com

Il segreto di Sinner: "Lavorare sul servizio, ascoltare musica e non pensare troppo" x.com

Servizio di Andrea Vidotti Sinner in finale a Miami, Zverev battuto in due set Affronterà il ceco Lehecka. In campo per il titolo anche doppi Errani-Paolini e Bolelli-Vavassori Jannik Sinner da record. Il campione italiano batte Alexander Zverev, senza perdere an - facebook.com facebook