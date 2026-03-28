Durante l’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale YouTube di OA Sport, Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, ha commentato le condizioni di Sinner, ipotizzando un problema di vescica. Puppo ha aggiunto che l’atleta si sta gestendo fisicamente durante le competizioni. La discussione ha riguardato le questioni di salute e le difficoltà che l’attuale giocatore sta affrontando nel circuito.

Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) si è espresso rispetto ai temi d’attualità del tennis mondiale nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è disquisito del confronto tra Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev, seconda semifinale del Masters1000 di Miami. Col punteggio di 6-3 7-6 (4), l’azzurro ha dato un seguito al suo strepitoso incedere e, nella finale di domani contro il ceco Jiri Lehecka, potrebbe completare il Sunshine Double (vittoria a Indian Wells e a Miami), cosa che non avviene dal 2017 quando fu lo svizzero Roger Federer a centrare l’obiettivo. “ Ennesima dimostrazione di una mentalità inscalfibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il parere di Puppo: “Ipotizzo per Sinner un problema di vescica. Fisicamente si sta gestendo”

Articoli correlati

Puppo: “Sinner in un aspetto è più bravo di Alcaraz. Jannik a parte, il tennis italiano sta deludendo”Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis mondiale nell’ultima puntata di TennisMania, in...

Leggi anche: Puppo: “Sinner traumatizzato da Shanghai, problema mentale per i crampi. Forse è entrato un tarlo”

Tutto quello che riguarda Il parere di Puppo Ipotizzo per Sinner...

Discussioni sull' argomento Puppo non ci sta: Dichiarazioni di Fonseca su Sinner? Imbarazzante, sono stufo di sentirlo; Puppo durissimo su Fonseca: 'Imbarazzante definire Sinner un robot'.

Puppo: 'Sinner ha la tranquillità altoatesina, basta preoccupazioni'Dario Puppo critica la narrazione su Sinner: 'Non condivido che ci sia sempre preoccupazione dopo una vittoria' ... it.blastingnews.com

Puppo durissimo su Fonseca: 'Imbarazzante definire Sinner un robot'La reazione di Dario Puppo è stata immediata e senza mezzi termini. Interrogato specificamente sulle dichiarazioni di Fonseca riguardo a Sinner, il conduttore ha ribadito il suo profondo disappunto: ... it.blastingnews.com

Dario Puppo - facebook.com facebook