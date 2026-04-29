‘Può esistere un noi? Ogni sentimento fa bene alla vita’ al via il laboratorio teatrale

Giovedi 30 alle 19.30, nella sala di Ferrara Off Teatro, va in scena ‘Può esistere un noi? Ogni sentimento fa bene alla vita’- laboratorio teatrale condotto da Massimiliano Piva di Cosquillas Theatre Methodology, sostenuto da associazione Circi Odv.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDal.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

The Mistress Shows Up to Challenge the Wife—But Gets Shocked by the Cheating Husband!

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