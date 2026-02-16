Al Diana arriva A casa tutti bene il debutto alla regia teatrale di Gabriele Muccino

Gabriele Muccino porta a teatro “A casa tutti bene” per il suo debutto come regista teatrale, a causa del grande successo ottenuto dal film omonimo che ha vinto il David di Donatello dello Spettatore e un Premio Speciale. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Diana di Napoli dal 25 febbraio all’8 marzo, con repliche anche nel fine settimana. La produzione presenta un cast di attori napoletani che interpretano le stesse figure del film, portando sul palcoscenico le emozioni di una famiglia riunita in una casa di campagna durante una festa.

“A casa tutti bene” è scritto da Gabriele Muccino con la collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison, ed è prodotto da Best Live in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo. Il testo teatrale nasce dall’adattamento del film scritto da Muccino e Paolo Costella, mentre le musiche originali sono firmate da Nicola Piovani. Al centro della scena c’è la famiglia Ristuccia, riunita nella casa delle vacanze per festeggiare gli ottant’anni della matriarca Alba. Un incontro che si trasforma presto in un confronto serrato, facendo riaffiorare vecchi rancori, segreti mai risolti e fragilità emotive.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Al Teatro Al Massimo di Palermo debutta l’adattamento teatrale di “A casa tutti bene”, il film di Gabriele Muccino.

Gabriele Muccino porta a Pistoia lo spettacolo ‘A casa tutti bene’ a causa della sua popolarità cinematografica, attirando molti spettatori locali.

