A volte ritornano | José Mourinho ancora tu? Ecco cosa sta succedendo

Il tecnico portoghese è tornato a fare notizia dopo alcune indiscrezioni sul suo possibile ritorno. Intanto, il presidente del club si sta preparando a prendere una decisione sulla guida tecnica della squadra, che potrebbe portare a un cambiamento nella gestione della rosa. La situazione ha suscitato attese tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre le voci si susseguono sui possibili sviluppi futuri.

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