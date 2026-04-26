Punta Marina sotto assedio | 100 pavoni tra danni e caos urbano

A Punta Marina, in provincia di Ravenna, più di 100 pavoni si aggirano tra le strade causando danni a tetti e giardini. La presenza numerosa di questi uccelli ha portato l’amministrazione comunale a decidere di effettuare un censimento per monitorare la loro diffusione. La situazione ha provocato disagi e preoccupazioni tra i residenti, che hanno segnalato i problemi derivanti dalla presenza degli animali.

? Cosa sapere Oltre 100 pavoni infestano le strade di Punta Marina, in provincia di Ravenna.. Danni ai tetti e ai giardini spingono il Comune a pianificare un censimento.. A Punta Marina, in provincia di Ravenna, la convivenza tra residenti e una colonia di oltre 100 pavoni è giunta a un punto di rottura dopo dodici anni di lenta ma inesorabile espansione della specie nel tessuto urbano. Quella che era iniziata nel 2014 come una presenza discreta di circa dieci esemplari, concentrati principalmente nella zona del pinetale vicino all’ex colonia dell’Aeronautica Militare, si è trasformata in un’emergenza che coinvolge l’intera comunità locale....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Punta Marina sotto assedio: 100 pavoni tra danni e caos urbano Notizie correlate Leggi anche: L’invasione dei pavoni, Punta Marina colonizzata e cittadini esasperati: “Oltre 100: sono ovunque” Leggi anche: Punta Marina, troppi pavoni: "Possibile un piano per limitarne il numero"