Pulsee Luce e Gas l’energia del Fair Play arriva a Pozzuoli | Roberto Sosa e Stefan Schwoch incontrano i tifosi

Ieri sera, nello store Pulsee Luce e Gas di Via Miliscola a Pozzuoli, si è svolta la terza tappa del tour “Fair Play dell’Energia”. Roberto Sosa e Stefan Schwoch hanno incontrato i tifosi, in un evento aperto al pubblico. La serata ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno potuto conoscere da vicino i due protagonisti. L’evento si inserisce in una serie di incontri promossi dall’azienda per sensibilizzare sull’uso dell’energia.

Ieri sera lo store Pulsee Luce e Gas di Via Miliscola ha ospitato la terza tappa del tour “Fair Play dell’Energia”. Insieme a Sosa, presente anche la leggenda della Serie BKT Stefan Schwoch. M artedì 28 aprile l o store Pulsee Luce e Gas di Via Miliscola ha avuto l’onore di ospitare i due campioni Roberto Sosa e Stefan Sch woch per la terza tappa del tour nazionale “Fair Play dell’Energia”. L’iniziativa, nata dalla partnership tra Pulsee Luce e Gas e Lega Serie B e sviluppata insieme a Parole OStili, progetto sociale e culturale per la sensibilizzazione contro la violenza delle parole, mira a promuovere una cultura della sportività e del rispetto direttamente sul territorio, trasformando i punti vendita dell’energy company in luoghi di incontro per le comunità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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