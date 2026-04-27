Napoli terza tappa del tour Fair Play dell’Energia con Sosa e Schwoch | orario e luogo dell’evento

A Napoli si svolge la terza tappa del tour nazionale “Fair Play dell’Energia”, con la partecipazione di Sosa e Schwoch. L’evento si tiene in una location cittadina e si svolge in un orario stabilito. La manifestazione, che coinvolge diverse città italiane, si propone di sensibilizzare sul tema dell’efficienza energetica e dell’uso sostenibile delle risorse. La partecipazione è aperta al pubblico e la data è stata comunicata ufficialmente.

Continua il tour nazionale “ Fair Play dell’Energia “. La terza tappa fa visita a Napoli. Un’iniziativa nata della partnership tra Pulsee Luce e Gas e Lega Serie B e sviluppata insieme a Parole OStili, con l’obiettivo di promuovere una cultura della sportività e del rispetto direttamente sul territorio, trasformando i punti vendita dell’energy company in luoghi di incontro per le comunità. La possibilità di incontrare i campioni del passato: luogo e orario. L’appuntamento è fissato per la giornata di domani, martedì 28 aprile, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 presso lo store Pulsee Luce e Gas di Via Miliscola 506. Presenti anche due vecchie conoscenze del calcio Napoli, che hanno scritto pagine e pagine della storia azzurra.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, terza tappa del tour “Fair Play dell’Energia” con Sosa e Schwoch: orario e luogo dell’evento Notizie correlate Leggi anche: Fair Play Energia 2026: date del tour tra sport e sostenibilità Frau live a Napoli, tappa alla Libreria Ubik con “La terza notte tour”Dopo aver pubblicato il suo ultimo EP “La terza notte”, il talentuoso cantautore Frau torna dal vivo con uno show intimo e gratuito a Napoli, in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: A Tirrenia la Finale Nazionale di primo livello della Divisione Calcio Paralimpico: trionfo del Torino FD; Divisione Calcio Paralimpico, tutto pronto a Tirrenia: otto squadre si sfidano per lo scudetto; Qualificazione in Europa a rischio per il Como | Conti non compatibili con il Fair Play Finanziario; Castellammare, Torneo della Legalità: Al Menti trionfa il fair play. Il Liceo Severi vince la nona edizione. FAIR PLAY FINALE: I MISTER MEDINA E BERGANTINO - facebook.com facebook