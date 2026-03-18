Fair Play Energia 2026 | date del tour tra sport e sostenibilità

Fair Play Energia 2026 è il nome del tour che unisce sport e sostenibilità, con tappe previste in diverse città. L’iniziativa coinvolge atleti, organizzazioni sportive e aziende del settore energetico, che promuovono valori come rispetto e correttezza attraverso eventi pubblici e incontri dedicati. Le date e le location sono state comunicate ufficialmente, segnando l’inizio di un percorso volto a sensibilizzare il pubblico.

L’energia non è soltanto quella che illumina gli stadi o le nostre case. Ebbene sì, rappresenta anche la forza che alimenta passione, rispetto e correttezza. Con tale importante spiritoPulsee Luce e Gas, Energy Partner della Lega Serie B, presenta il progetto “Fair Play dell’Energia”.Stiamo parlando di un interessante tour nazionale 2026 che trasforma gli store dell’azienda in luoghi di incontro dedicati alla sportività e alla cultura del comportamento responsabile. Il tutto in compagnia di grandi campioni del calcio italiano. Ecco tutte le date e i protagonisti Pulsee conferma la propria vocazione educativa lanciando un percorso che mette al centro la consapevolezza energetica e il valore del rispetto, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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