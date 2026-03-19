Incidente a Viterbo si scontrano treno e pullman al passaggio a livello | studenti feriti

Un incidente si è verificato questa mattina a Viterbo, quando un treno e un pullman sono entrati in collisione al passaggio a livello di Fornacchia. L’incidente è avvenuto alle 8 e ha coinvolto alcuni studenti a bordo del pullman, che sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le responsabilità.

(Adnkronos) – Scontro tra un treno e un pullman in provincia di Viterbo. L'incidente è avvenuto oggi 19 marzo all'altezza di un passaggio a livello a Fornacchia, alle 8.30. Lievemente feriti la conducente del convoglio ferroviario e alcuni studenti a bordo del bus. Sul posto i vigili del fuoco, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Scontro tra pullman e treno al passaggio a livello fuori Viterbo, diversi studenti feriti Bus pieno di studenti si schianta contro un treno al passaggio a livello: diversi feritiPaura questa mattina nel Viterbese per un grave incidente tra autobus e treno che ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Tutto quello che riguarda Incidente a Viterbo si scontrano treno... Temi più discussi: Incidente a piazzale Gramsci: scontro auto-motorino, un ferito; Incidente davanti al cimitero San Lazzaro: coinvolte due auto e una moto; Viterbo – Scontro tra due auto su strada Acquabianca, una persona ferita; Raccolti 21 mila euro per il carabiniere ferito in un incidente. Incidente ferroviario a Viterbo, treno si scontra con bus di studentiViterbo – Incidente ferroviario a Soriano del Cimino. Questa mattina, alle 8 circa, al passaggio a livello della strada ... ilpuntoamezzogiorno.it Scontro tra un treno e un bus nel Viterbese: 5 feriti, tra cui alcuni studentiA bordo dell'autobus diversi ragazzi che si recavano a scuola. La macchinista del treno e un giovane che era sul pullman trasportati all'ospedale ... rainews.it Proseguono gli accertamenti sull’incidente mortale che il 13 marzo a Montecorice, è costato la vita ai giovani fidanzati Michele Pirozzi e Maria Magliocco, i cui funerali si sono svolti ieri. Il fratello di Michele ha presentato una denuncia-querela alla Procura d - facebook.com facebook In #FiPiLi, 4 km di coda per incidente al km 26+000 ca tra Empoli est ed Empoli in direzione mare #viabiliTOS x.com