Una ex scuola è stata teatro di un raid vandalico durante il quale sono stati rotti numerosi vetri, probabilmente con il lancio di pietre. All’interno, arredi e bagni sono stati danneggiati, con sedie lanciate dalle scale e estintori usati in modo improprio. Sono stati trovati mobili e suppellettili distrutti, mentre gli ambienti sono stati lasciati in condizioni di grande disordine.

Vetri devastati probabilmente con il lancio di pietre. Arredi e bagni distrutti. Sedie lanciate dalle scale, estintori e lance antincendio usati per divertirsi. È quello che è successo nell’ex scuola Marconi. Chiusa da anni, in attesa di essere demolita per far spazio ad un nuovo centro civico, la palestra della scuola e alcuni locali attigui sono stati presi d’assalto dai soliti vandali. "Fatto di una gravità assoluta", denuncia il consigliere comunale della Lega, Christian Colombo, che ha documentato lo stato in cui si trovano i locali con un reportage fotografico e un video. Oltre ad aver segnalato l’accaduto all’amministrazione comunale. "I vandali hanno preso possesso della palestra e dei locali attigui, trasformandoli nel loro ‘luna park’ personale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex scuola assaltata dai vandali. Vetri rotti e mobili devastati

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