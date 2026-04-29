Pugni in faccia durante l' intervallo a scuola arrivano i carabinieri e l' ambulanza

Questa mattina, all’interno di un istituto professionale nella sede distaccata di Roncadello, si è verificato un episodio di violenza tra studenti. Durante l’intervallo, due ragazzi sono entrati in collisione fisica, culminando con un colpo in faccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza, che hanno portato soccorso ai coinvolti. La scuola ha confermato l’accaduto senza ulteriori dettagli sugli sviluppi successivi.

Ancora un episodio di violenza all'interno di un istituto scolastico. E' quanto capitato questa mattina, mercoledì, all'interno dell'istituto professionale Ruffilli, nella sede distaccata di Roncadello, dove si trova l'indirizzo agrario. Una piccola scuola superiore, con circa un centinaio di.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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