In Puglia, l’emergenza sanitaria ha portato alla necessità di coprire un disavanzo di 369 milioni di euro entro la fine di aprile. Per far fronte a questa situazione, l’amministrazione regionale ha annunciato l’intenzione di utilizzare gli avanzi di bilancio, puntando a evitare un aumento dell’IRPEF per i cittadini. Questa misura mira a gestire la criticità senza gravare ulteriormente sulle tasche degli abitanti della regione.

? Cosa sapere La Puglia deve coprire 369 milioni di euro di disavanzo sanitario entro il 30 aprile.. L'amministrazione punta sugli avanzi di bilancio per evitare l'aumento dell'IRPEF ai cittadini.. La Regione Puglia deve trovare entro il 30 aprile i fondi per coprire un buco di 369 milioni di euro nella sanità regionale, cercando di evitare che l’aumento dell’IRPEF colpisca le tasche delle famiglie più fragili. Negli uffici della pubblica amministrazione pugliese si respira un’aria carica di tensione, mentre i funzionari sono impegnati in una maratona di verifiche sulle voci di spesa. L’obiettivo è blindare i servizi essenziali e limitare il prelievo fiscale attraverso una manovra che dovrà essere inviata ai Ministeri della Sanità e delle Finanze proprio tra domani e dopodomani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, emergenza sanità: piano per evitare il rincaro dell’IRPEF

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