In Puglia e Sicilia, Eni ha avviato un piano di riconversione dei siti Versalis, coinvolgendo la trasformazione delle strutture esistenti in nuove bioraffinerie. Il progetto, definito in accordo con le autorità competenti, prevede l'installazione di batterie e tecnologie innovative per il settore energetico. Le operazioni sono state presentate da rappresentanti dell'azienda e del governo, sottolineando la volontà di sviluppare impianti più sostenibili nelle due regioni.

? Cosa sapere Urso e Eni definiscono il piano di riconversione per i siti Versalis in Puglia e Sicilia.. L'accordo punta a gigafactory per batterie e nuove bioraffinerie tra Brindisi, Priolo e Ragusa.. A Roma, il ministro Adolfo Urso ha incontrato Giuseppe Ricci, responsabile della Trasformazione Industriale di Eni, per definire il futuro del polo chimico di Brindisi e i piani di riconversione dei siti Versalis in Puglia e Sicilia. L'incontro a Palazzo Piacentini ha permesso di tracciare una rotta chiara sulla tenuta produttiva e occupazionale dell'area, confermando che il percorso di trasformazione sta procedendo secondo le scadenze stabilite dal protocollo firmato il 10 marzo 2025 tra ministeri, regioni e sindacati.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia e Sicilia: il piano di Eni tra batterie e nuove bioraffinerie

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