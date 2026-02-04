san pio tra le aree prioritarie della puglia per il piano di rigenerazione urbana e sociale del comune

Mercoledì 4 febbraio 2026, a Bari, si è presentata la mappa delle aree critiche della Puglia per interventi di rigenerazione urbana e sociale. Tra queste, anche San Pio, che rientra tra le zone più bisognose di intervento. La riunione si è svolta nella sala dell’Osservatorio regionale per le periferie, dove sono stati illustrati i piani di intervento per migliorare la vita dei residenti.

**San Pio tra le aree prioritarie per il piano di rigenerazione urbana e sociale della Puglia** Mercoledì 4 febbraio 2026, a Bari, nella sala dell’Osservatorio regionale per le periferie, è stata presentata la mappa delle aree critiche della Puglia per un intervento mirato di rigenerazione urbana e sociale. Tra le 18 zone individuate, il quartiere di San Pio è entrato ufficialmente nel piano d’azione regionale, insieme ad altri quartieri a forte disagio, per un programma che andrà a toccare le condizioni di vita di migliaia di persone. L’incontro, presieduto dal prefetto di Bari Francesco Russo, con il quale si è aperto il primo passo operativo di un piano triennale, ha coinvolto anche i prefetti pugliesi e l’assessora regionale per lo Sviluppo urbano, Marina Leuzzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un nuovo progetto punta a riqualificare il quartiere di San Pio a Bari.

Il Ministero della Cultura mette a disposizione oltre 825mila euro per sostenere progetti di rigenerazione urbana nelle periferie, nelle aree interne e nei territori svantaggiati del Paese.

