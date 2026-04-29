Pudore quell’idea tra dono e segreto

Il pudore è un tema che si presenta come un’idea sfuggente e complessa, difficile da definire con precisione. Alcuni lo considerano un impulso, altri un sentimento o una virtù, mentre altri ancora un concetto più astratto. La sua natura si colloca tra l’aspetto naturale e quello culturale, rappresentando un elemento che si manifesta attraverso comportamenti e atteggiamenti legati al rispetto dei propri limiti e della privacy.

Il pudore è indefinibile: «un impulso, un’emozione, un sentimento, una virtù o un concetto?». In altre parole, il pudore è «una nozione diafana e sfuggente, a cavallo fra natura e cultura», da un lato «legato alla dimensione materiale e sensibile dell’essere umano» e dall’altro quasi nulla, «sottile, leggero e volatile», che «si distilla negli alambicchi dello spirito». È in questo territorio di confine che si muove, con grande sapienza, l’ultimo lavoro di Andrea Tagliapietra, Il gesto più antico. Filosofia e icone del pudore (Donzelli, pp. 232, euro 34), saggio che prosegue il fitto dialogo che il filosofo veneziano ha da tempo instaurato tra parole e immagini.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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He Thought He’d Die Alone…Now He Has Me

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