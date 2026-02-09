Olimpiadi le pagelle | Jutta scatena i paparazzi 8 Macron quell' idea non piace 2

Nella terza giornata di Olimpiadi, le gare si sono fatte sentire con diverse emozioni. Jutta ha attirato l’attenzione dei paparazzi, mentre Macron ha espresso il suo disappunto su alcune decisioni. Tra i protagonisti, Costantini e Mosaner sono rimasti corretti, ma Vinatzer ha avuto un calo e si è fermato. I voti assegnati riflettono le varie performance di questa giornata intensa.

Dal record di medaglie a una giornata decisamente diversa. Ma nel terzo giorno dei Giochi si aprono questioni che riguardano principalmente peso e leggerezza, responsabilità e opportunità, abbinamenti e combinate. La responsabilità è doppia quando la tua gara è combinata a quella di un compagno. E la responsabilità di Alex si è ulteriormente dilatata quando il discesista che era abbinato a lui nella combinata, Giovanni Franzoni, ha stampato il miglior tempo nella libera dello Stelvio. Nelle ore tra la fine della discesa e l'ultima partenza dello slalom, la sua, nella testa di Alex sono passati tanti pensieri.

