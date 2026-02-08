Kate Middleton nuovo gioiello dal messaggio segreto | un dono di William

Kate Middleton ha ricevuto un nuovo gioiello da William, un regalo con un significato speciale. La duchessa ha mostrato con orgoglio il pezzo, che si aggiunge alla sua collezione più intima. Per ora, nessuna spiegazione ufficiale, ma il gesto sembra portare un messaggio nascosto tra le righe.

Kate Middleton ha aggiunto un nuovo tassello al proprio scrigno più intimo, quello dei gioielli preziosi dal punto di vista sentimentale. Accessori che raccontano una storia, come quello sfoggiato durante l’incontro a Lambeth Palace con Sarah Mullally, prima donna arcivescova di Canterbury. Si parla di una collana mai vista prima, molto delicata nelle linee ma colma di significato. Qualcosa che parla d’amore e legami senza tempo. Nuovo gioiello per Kate. Gli appassionati della Famiglia Reale non hanno potuto non notare la sottilissima catenina in oro giallo indossata da Kate Middleton nel corso della sua recente uscita ufficiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

La principessa di Galles ha fatto parlare di sé durante un incontro con Sarah Mullally, l’arcivescova di Canterbury.

