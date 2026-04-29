PSG supera il Bayern in un’incredibile semifinale di Champions League da nove reti

Nella semifinale di Champions League, il PSG ha vinto contro il Bayern Monaco con un risultato complessivo di nove reti. La partita si è conclusa con una vittoria complessiva del club francese, lasciando il pubblico senza parole per l’elevato punteggio. Questa sfida ha visto entrambe le squadre segnare più volte, creando un match ricco di emozioni e di azioni offensive. La sfida si è svolta in un clima di grande tensione e spettacolo.

"> Una Notte Epica in Champions League. Martedì scorso, il Paris Saint-Germain ha scritto una pagina indelebile nella storia della Champions League, battendo il Bayern Monaco con un punteggio straordinario di 5-4 nella semifinale di andata. In un incontro carico di emozioni e colpi di scena, i giocatori Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé hanno brillato, segnando entrambi due gol ciascuno. Questa partita si è rivelata essere la più alta di sempre in questa fase della competizione, sorprendendo e deliziando gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Il match si è svolto allo stadio Parco dei Principi di Parigi, dove le due squadre si sono affrontate in un clima di grande attesa.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - PSG supera il Bayern in un’incredibile semifinale di Champions League da nove reti. PSG vs Bayern Leg 1 - UCL Semi-Final #championsleague #football Notizie correlate Psg-Bayern Monaco, oggi la semifinale di Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaPsg-Bayern Monaco si gioca oggi, martedì 28 aprile 2026 al Parco dei Principi: in palio la semifinale d’andata della Champions League. Champions League, il Psg batte 5-4 il Bayern: spettacolo nella semifinale d’andataSemifinale show al Parco dei Principi, dove il Psg si è imposto sul Bayern con il rocambolesco risultato di 5-4 nel match di andata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Kane da solo meglio di tutto il Milan: l'inglese ha segnato 54 gol, la squadra di Allegri 53!; Paris - Bayern 5-4: PSG in vantaggio dopo una semifinale epica; Champions League, PSG-Bayern 5-4: che spettacolo!!; PSG-Bayern è un altro sport rispetto alla Serie A, Luis Enrique vince 5-4: si decide tutto a Monaco. PSG supera il Bayern in un’incredibile semifinale di Champions League da nove reti.Martedì scorso, il Paris Saint-Germain ha scritto una pagina indelebile nella storia della Champions League, battendo il Bayern Monaco con un punteggio straordinario di 5-4 nella semifinale di andata. napolipiu.com Champions: show a Parigi, il Psg batte il Bayern 5-4 nell'andata(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il Paris Saint-Germain batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata di Champions League, una partita ricca di emozioni e di gol che lascia tutto aperto in vista del ri ... msn.com Champions League, Psg-Bayern Monaco 5-4: partita da urlo, doppietta di Kvara e Dembelé. Luis Diaz tiene tutto aperto in vista del ritorno. Le pagelle - facebook.com facebook Assistiamo a uno dei campionati tecnicamente più brutti in Europa, la squadra campione in carica arriva trentesima nel girone di Champions League, le altre prendono schiaffi da turchi e norvegesi; l’unica squadra a qualificarsi agli ottavi subisce 10 gol in due x.com