PSG supera il Bayern in un’incredibile semifinale di Champions League da nove reti

Da napolipiu.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di Champions League, il PSG ha vinto contro il Bayern Monaco con un risultato complessivo di nove reti. La partita si è conclusa con una vittoria complessiva del club francese, lasciando il pubblico senza parole per l’elevato punteggio. Questa sfida ha visto entrambe le squadre segnare più volte, creando un match ricco di emozioni e di azioni offensive. La sfida si è svolta in un clima di grande tensione e spettacolo.

"> Una Notte Epica in Champions League. Martedì scorso, il Paris Saint-Germain ha scritto una pagina indelebile nella storia della Champions League, battendo il Bayern Monaco con un punteggio straordinario di 5-4 nella semifinale di andata. In un incontro carico di emozioni e colpi di scena, i giocatori Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé hanno brillato, segnando entrambi due gol ciascuno. Questa partita si è rivelata essere la più alta di sempre in questa fase della competizione, sorprendendo e deliziando gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Il match si è svolto allo stadio Parco dei Principi di Parigi, dove le due squadre si sono affrontate in un clima di grande attesa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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