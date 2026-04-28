Champions League il Psg batte 5-4 il Bayern | spettacolo nella semifinale d’andata

Nel match di andata della semifinale di Champions League, il Psg ha battuto il Bayern con il punteggio di 5-4 al Parco dei Principi. La partita si è conclusa con un risultato molto combattuto, offrendo agli spettatori uno spettacolo ricco di emozioni e gol. Entrambe le squadre hanno mostrato un gioco offensivo e intenso, determinando un incontro pieno di azioni decisive e capovolgimenti di risultato.

Semifinale show al Parco dei Principi, dove il Psg si è imposto sul Bayern con il rocambolesco risultato di 5-4 nel match di andata. Bavaresi avanti al 17? con il rigore di Kane, replica dei francesi con i gol di Kvaratskhelia (24?) e Joao Neves (33?). Olise riequilibra i conti al 41? ma prima dell’intervallo il rigore di Dembélé riporta avanti la formazione di Luis Enrique. Nella ripresa i padroni di casa dilagano con Kvara (56?) e Dembélé (58?), ma Upamecano (65?) e Luis Diaz (68?) accorciano le distanze e tengono in gioco il Bayern in vista del ritorno, in programma il 6 maggio all’Allianz Arena. Questo articolo Champions League, il Psg...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, il Psg batte 5-4 il Bayern: spettacolo nella semifinale d’andata PSG BAYERN #championsleague #psg #bayern #football #ronaldo #messi #mbappe #dembele #foot #funny Notizie correlate Leggi anche: Psg vs Bayern Monaco, andata semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Champions, la semifinale di andata alle 21. Domani Atletico-Arsenal. È un Psg-Bayern di stelle, spettacolo annunciato Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Anteprima Champions League, Paris - Bayern: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Il calendario e gli orari di Champions League; Champions League, PSG-Bayern Monaco: semifinale stellare; Dove vedere in tv Psg-Bayern Monaco, semifinale di Champions League. Champions: show a Parigi, il Psg batte il Bayern 5-4 nell'andata(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il Paris Saint-Germain batte 5-4 il Bayern Monaco nella semifinale di andata di Champions League, una partita ricca di emozioni e di gol che lascia tutto aperto in vista del ri ... tuttosport.com Psg-Bayern: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Champions LeaguePrimo atto della semifinale al Parco dei Principi: gli uomini di Luis Enrique attendono i campioni di Germania di Kompany ... tuttosport.com L'unica altra semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League con 9 gol Rangers Glasgow-Eintracht Francoforte 3-6 della stagione 1959/60. PSG-Bayern entra di diritto nella storia della UCL: show assoluto x.com Una partita che entra di diritto nella storia: PSG-Bayern Monaco è la semifinale con più gol segnati in assoluto di sempre in Champions League Il record precedente era di 7 reti, perciò già sul punteggio di 5-3 le due squadre l’avevano infranto, ma dopo p - facebook.com facebook