Il sito di Kicker: "Datecene ancora! Un inno alla festa del calcio" Così Sport: "Un'ode al calcio" The Athletic: "Il calcio ad un altro livello. Uno scontro di pesi massimi al suo meglio. Qualcuno lo dica a Pep Guardiola" L'Equipe: "Calcio totale" Marca: "A Parigi un omaggio indimenticabile al calcio" Alcuni titoli ripresi dall'Equipe. Daily Mail: "Abbiamo assistito al miglior match che questo magnifico sport abbia mai offerto?". Bild: "Grazie per questi 90 minuti di pura arte calcistica". Marca: "Un'ode al calcio offensivo" .🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Bayern vista dai media europei: "Ode al calcio", "90' di pura arte"

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