Calcio pioggia di gol tra PSG e Bayern nell’andata della semifinale di Champions League

Nella prima semifinale d’andata della Champions League 2025-2026, il match tra PSG e Bayern Monaco si è concluso con un punteggio di 5-4 a favore dei francesi. La partita si è svolta al Parco dei Principi di Parigi e ha visto molte reti segnate nei primi 90 minuti. La gara ha offerto un elevato numero di gol e momenti di spettacolo, caratterizzando un match ricco di azioni offensive.

La prima semifinale d’andata della Champions League 2025-2026 di calcio regala gol e spettacolo: al Parco dei Principi di Parigi i primi 90? del doppio confronto tra i francesi del PSG ed i tedeschi del Bayern Monaco si chiudono sul 5-4 per i padroni di casa transalpini. Nel primo tempo sono però gli ospiti a passare in vantaggio grazie al rigore trasformato da Kane al 17?. La reazione dei padroni di casa si concretizza al 24? con il pareggio di Kvaratskhelia, che insacca al termine di una splendida azione personale. Il sorpasso dei parigini arriva al 33?, con Joao Neves che segna di testa sugli sviluppi di un corner. Il pareggio del Bayern arriva al 41?: Olisé dal limite si inventa la conclusione vincente che vale il 2-2.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, pioggia di gol tra PSG e Bayern nell’andata della semifinale di Champions League Notizie correlate Leggi anche: Psg vs Bayern Monaco, andata semifinale Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Champions League, il Psg batte 5-4 il Bayern: spettacolo nella semifinale d’andataSemifinale show al Parco dei Principi, dove il Psg si è imposto sul Bayern con il rocambolesco risultato di 5-4 nel match di andata. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Boca Juniors - Flamengo in Diretta Streaming | DAZN IT; Dall'ortofrutta in Porta Romana a San Siro: tutto l'interismo di Dimarco; Franca - Boca Juniors in Diretta Streaming | DAZN IT; Real Madrid - Alavés in Diretta Streaming | DAZN IT. Calcio, pioggia di gol tra PSG e Bayern nell’andata della semifinale di Champions LeagueLa prima semifinale d'andata della Champions League 2025-2026 di calcio regala gol e spettacolo: al Parco dei Principi di Parigi i primi 90' del doppio ... oasport.it Sfida stellare Psg-Monaco, finisce 5-4: pioggia di gol al Parco dei PrincipiAl Parco dei Principi, teatro della semifinale di andata, si incontrano i campioni d'Europa del Psg con la squadra probabilmente più forte del mondo in questo momento, il Bayern di Monaco. E la ... unionesarda.it L'andata della semifinale di Champions League a Parigi è un gioco pirotecnico - facebook.com facebook #PsgBayern Monaco diretta Champions League: pioggia di gol, alla fine vince Luis Enrique x.com