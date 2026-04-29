Leao applausi a Psg-Bayern o tackle su Serie A e Milan? Questo è il vero calcio

Il calciatore portoghese ha condiviso su X le sue impressioni sulla semifinale d’andata di Champions tra PSG e Bayern Monaco, commentando con entusiasmo il risultato della partita. La sfida ha suscitato forti reazioni tra i tifosi, con alcuni che hanno sottolineato la qualità del gioco e altri che hanno criticato alcune decisioni arbitrali. La discussione si è accesa anche sui social, con analisi e commenti di appassionati e addetti ai lavori.

"Vero calcio.". Seguito dalle emoji dell'applauso. Nonostante la recente decisione di mettere in pausa la pagina Instagram, Rafael Leao resta attivo sui social e commenta così su X lo spettacolare 5-4 tra Psg e Bayern nell'andata della semifinale di Champions League. Sana ammirazione da parte dell'attaccante portoghese per due squadre che hanno incantato i tifosi di tutta Europa o una velata frecciata allo stile di gioco del suo Milan, capace di segnare appena 16 gol in 15 partite nel girone di ritorno? La risposta alla domanda resta inevasa, la certezza è che il tweet di Leao ha la conseguenza di spaccare la sua fan base. Quasi 7.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao, applausi a Psg-Bayern o tackle su Serie A e Milan? "Questo è il vero calcio" Notizie correlate Milan, Leao rompe il silenzio social commentando PSG-Bayern: “Il calcio vero”È finita da pochi minuti la semifinale d'andata di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco con il risultato di 5-4 in favore dei... Psg-Bayern, le pagelle: Kvara gara da applausi, 8. Incontenibile Olise, 8Gioca a tutto campo Ruben Neves, Dembelé firma una doppietta da Pallone d'oro e mira al bis. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Milan, Leao rompe il silenzio social commentando PSG-Bayern: Il calcio vero; Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 29 aprile. Leao e lo spettacolo di Psg-Bayern Monaco: Questo è vero calcioNei giorni scorsi ha oscurato il suo profilo Instagram, ma Rafa Leao non ha smesso di certe di utilizzare i social. L'attaccante del Milan ieri sera ha guardato come la maggior parte degli appassionat ... calciomercato.com Bayern-PSG, nove gol e spettacolo puro: la Champions League regala una notte da leggenda europeaAl Parco dei Principi finisce 5-4 per i francesi dopo una semifinale d’andata travolgente, ritmo altissimo e calcio totale che incanta il continente ... rtl.it Psg-Bayern riscrive la storia: è la semifinale di Champions con più gol. La classifica - facebook.com facebook Lo show di PSG-Bayern Monaco anche in #FIFAWorldCup 19dei 22 titolari in campo ieri sera si sfideranno anche ai Mondiali Ogni gol, ogni emozione, ogni partita della FIFA World Cup su #DAZN dall’11 giugno x.com