La partita tra Psg e Bayern Monaco, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, ha attirato l’interesse di molti appassionati, considerata da alcuni come una possibile finale anticipata. Durante il match, si sono visti numerosi errori nelle difese di entrambe le squadre, che hanno portato a diverse occasioni da gol. La sfida ha messo in evidenza le difficoltà difensive e alcuni momenti di grande intensità tra le due formazioni.

La sfida d’andata tra Psg e Bayern Monaco, per tutti la finale anticipata di Champions, ha catalizzato l’attenzione di tutto il calcio europeo. Nove gol realizzati, due squadre che si affrontano a viso aperto, senza tatticismi esasperati, ma anche tanti errori difensivi. Grandi emozioni, equilibri tante volte capovolti e un risultato finale che più del pallone assomiglia più a quello di un altro sport. Di fatto lo spettacolo visto ieri al Parco dei Principi ha riacceso il dibattito tra chi lo ritiene il trionfo del calcio e chi invece ha mosso diverse critiche. Perché se è vero che sia Psg sia Bayern hanno creato tanto ma allo stesso tempo hanno concesso troppo, allora qualche domanda sorge spontanea.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Psg-Bayern, trionfo del calcio o accozzaglia di errori delle due difese?

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