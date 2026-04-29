La semifinale di Champions League tra PSG e Bayern si è conclusa con un punteggio di 5-4 a favore del club parigino, con nove gol complessivi e numerosi capovolgimenti di fronte. La partita ha mostrato ritmi intensi, azioni di qualità e un attacco continuo da entrambe le parti. Kompany ha commentato che anche il catenaccio può essere bello, mentre l'allenatore del PSG ha dichiarato che serviranno tre gol al ritorno.

9 gol, continui capovolgimenti di fronte, ritmi elevatissimi e azioni di qualità. Per tanti Psg–Bayern – semifinale di Champions League finita 5-4 in favore del club parigino – è stata la massima espressione di calcio a livello mondiale. Ma c’è anche chi guarda l’altra faccia della medaglia e parla di “difese inesistenti“. A mettere tutti d’accordo sono stati i due allenatori nel post gara: Vincent Kompany e Luis Enrique. “Al ritorno serviranno almeno 3 gol per qualificarci, ho parlato con il mio staff“, ha detto l’allenatore spagnolo del Psg. Un paradosso, se pensiamo che partirà con un gol di vantaggio. A Kompany – allenatore del Bayern...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Psg-Bayern divide: spettacolo o difese inesistenti? Kompany: “Anche il catenaccio può essere bello”, Luis Enrique: “Al ritorno ci serviranno 3 gol”

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