PSG-Bayern traina Sky e NOW | è top match Champions senza italiane degli ultimi 4 anni

La semifinale di andata di UEFA Champions League tra PSG e Bayern Monaco ha registrato oltre 1,1 milioni di spettatori su Sky e NOW, confermandosi come il match più seguito senza squadre italiane dagli ultimi quattro anni, dalla finale del 2022. La partita ha attirato un pubblico numeroso, con risultati che hanno superato le aspettative e che si inseriscono tra le trasmissioni più viste della stagione.

Grandi ascolti per la semifinale di andata di UEFA Champions League tra PSG e Bayern Monaco nella Casa dello Sport diSky. Ieri, lo spettacolare match vinto dai parigini – dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - con la telecronaca di Massimo Marianella e Riccardo Montolivo – ha raccolto 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con il 5,7% di share* e 2 milioni 262 mila spettatori unici**. Picco nelle battute finali della partita, con 1 milione 470 mila spettatori medi complessivi in total audience* e l’8% di share*. È il miglior match senza squadre italiane in Champions League su Sky degli ultimi 4 anni, dopo la finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid.🔗 Leggi su Digital-news.it

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PSG-Bayern Monaco 1-2: gol e highlights | Champions League

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