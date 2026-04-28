Pagelle PSG Bayern Monaco ecco i TOP e FLOP del match di Champions League! I VOTI

Nella semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori di entrambe le squadre. Le pagelle riguardano le prestazioni dei calciatori durante il match della stagione 20252026, consentendo di conoscere chi si è distinto e chi, invece, ha deluso le aspettative. La sfida si è conclusa con valutazioni specifiche per ogni protagonista in campo.

Mercato Milan, occasione Ake: possibile addio al Manchester City in estate. Ultime Dybala e il Boca Juniors, suggestione viva per il futuro? L’argentino svela: «Nel calcio può succedere di tutto» Doumbia, ascesa travolgente: da un milione all’AlbinoLeffe a oltre 15 milioni. Venezia sogna la A Infortunati Bologna, stop per Joao Mario: stiramento al femorale. Casale e Bernardeschi in gruppo, le ultime su Dallinga Inibizione Zappi, respinto il ricorso! Confermati i 13 mesi di stop: non sarà più presidente dell’AIA Neymar verso il Mondiale? La frase di Ancelotti fa esplodere l’entusiasmo: «Certo, ovviamente» Calciomercato Juve, accelerata prima del Mondiale: i bianconeri vogliono Stiller in anticipo mentre dalla Premier cresce la concorrenza Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle PSG Bayern Monaco, ecco i TOP e FLOP del match di Champions League! I VOTI Notizie correlate Pagelle Bayern Monaco Atalanta: ecco i TOP e FLOP del match di Champions League! I VOTICalciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla... Pagelle Atalanta Bayern Monaco: ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League! I VOTILecce, Corvino svela: «Tiago Gabriel? Parliamo di un 2004, ha grandi potenzialità. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni, quando e dove vederla; Le pagelle del weekend estero: Kompany 8, ribalta il Bayern e rimonta 4 gol. Mbappé 5: pensa solo a sé stesso; La finale di FA Cup sarà un affare tra Manchester City e Chelsea; Bastian Assomo: profilo e statistiche del giocatore. Psg-Bayern Monaco, il risultato in diretta LIVEIl Bayern Monaco ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite contro il PSG in Champions League, inclusa la pià recente in questa stagione (2-1 lo scorso novembre); tuttavia, questa è già la più lung ... sport.sky.it Champions oggi in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni ufficiali e diretta streamingPSG-Bayern Monaco è l’andata della semifinale di Champions, la partita si gioca oggi alle 21. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky e su NOW. Le ultime news sulle formazioni di Luis Enrique e ... fanpage.it Ok, ci aspettavamo una partita a ritmi altissimi, ma non fino a questo punto. PSG-Bayern Monaco è stata davvero una gemma per gli occhi. Una di quelle partite che vorresti non finisse mai. In cui 90 minuti sembrano volare e in cui chi vince non è nemmeno co - facebook.com facebook Voleva essere un post solo su Kvara, ma l’admin non ha fatto in tempo. Super PSG nel 2° tempo contro il Bayern Monaco: prima il 100° gol di Kvara fra i professionisti, poi dopo appena 2 minuti arriva il gol del 5-2 di Dembélé SHOW TOTALE AL PARCO DEI x.com