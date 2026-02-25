Real Madrid-Benfica | commenti aggiornamenti gol e statistiche per la partita di rancore della Champions League

2026-02-25 23:23:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Questa sera il Real Madrid ospita il Benfica in Champions League. Segui tutta l’azione con il nostro commento dal vivo. Stasera al Santiago Bernabeu si svolgerà l’attesissimo scontro di ritorno tra Real Madrid e Benfica. Gianluca Prestianni del Benfica non giocherà dopo che questo pomeriggio è stata confermata la decisione della UEFA di sospendere provvisoriamente l’argentino per presunte osservazioni razziste nei confronti di Vinicius Jr. Prestianni nega ogni illecito. Anche Jose Mourinho avrà un ruolo ridotto grazie alla squalifica a bordo campo a seguito del suo cartellino rosso nel tempestoso scontro di Lisbona della scorsa settimana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Diretta/ Real Madrid Benfica (risultato 1-1) video streaming: Rafa Silva, che chance! (25 febbraio 2026)Diretta Real Madrid Benfica streaming video tv: quote e probabili formazioni dal Bernabeu per il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League 2025/2026. ilsussidiario.net

Real Madrid-Benfica: Champions League – notizie sulla squadra, inizio, formazioniChi: Real Madrid-BenficaChe cosa: Playoff Champions League, ritornoDove: Santiago Bernabeu, Madrid, SpagnaQuando: Mercoledì alle 21:00 (20:00 GMT)Come seguire: Avremo tutta la preparazione su Oltre La ... oltrelalinea.news

