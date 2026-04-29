PSG – Bayern Monaco 5-4 | nove gol condivisi nella classica della Champions League

Nella semifinale di andata della Champions League, il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco hanno segnato complessivamente nove gol, con un risultato finale di 5-4 a favore dei francesi. La partita, definita una classica, ha visto entrambe le squadre coinvolte in un match ricco di azioni offensive e reti. La sfida si è disputata in un contesto di alta tensione e grande spettacolo, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati di calcio.

2026-04-28 22:59:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I campioni in carica del Paris St-Germain e del Bayern Monaco hanno condiviso nove gol in una classica assoluta dell’andata delle semifinali di Champions League. Il Bayern sembrava fuori dalla partita – e forse dal pareggio – quando era sotto 5-2 prima dello scadere del tempo in una serata incredibile ed elettrizzante. Ma i gol di Dayot Upamecano e Luis Diaz hanno riportato in vita i giganti tedeschi e hanno reso il ritorno della prossima settimana un appuntamento da non perdere. Entrambe le squadre hanno superato i 40 gol in Champions League in questa stagione in una notte di straordinaria potenza di fuoco.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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