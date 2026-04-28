Champions League PSG-Bayern 5-4 | nove goal e spettacolo totale

Da ildifforme.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, si è conclusa con un risultato di 5-4 in favore dei francesi. La partita ha visto segnare quattro doppiette, una di Kvaratskhelia e l’altra di Dembélé, contribuendo a un totale di nove gol. Nonostante il vantaggio, il Bayern ha mantenuto speranze di rimonta grazie alla dinamicità dimostrata nel corso del match.

Una partita destinata a entrare nella storia. Al Parco dei Principi,Paris Saint-Germaine Bayern Monacodanno vita a uno spettacolo incredibile: finisce 5-4 per i francesi l’andata della semifinale di UEFA Champions League. Parte forte il Bayern, che passa in vantaggio con Harry Kanesu rigore. I tedeschi sfiorano subito il raddoppio, ma il PSG reagisce con rabbia e qualità. Il pareggio arriva con una perla di Khvicha Kvaratskhelia, protagonista assoluto della serata. Poco dopo, João Neves completa la rimonta con un colpo di testa su corner. Ma la partita è tutt’altro che chiusa:Michael Oliseristabilisce l’equilibrio per il Bayern prima dell’intervallo, poi Ousmane Dembélé riporta avanti i parigini dal dischetto.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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PSG-BAYERN 5-4: QUESTO NON È CALCIO! DIFESE RIDICOLE, VERGOGNA TOTALE

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