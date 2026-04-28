Champions League PSG-Bayern 5-4 | nove goal e spettacolo totale

Nella semifinale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, si è conclusa con un risultato di 5-4 in favore dei francesi. La partita ha visto segnare quattro doppiette, una di Kvaratskhelia e l’altra di Dembélé, contribuendo a un totale di nove gol. Nonostante il vantaggio, il Bayern ha mantenuto speranze di rimonta grazie alla dinamicità dimostrata nel corso del match.

Una partita destinata a entrare nella storia. Al Parco dei Principi,Paris Saint-Germaine Bayern Monacodanno vita a uno spettacolo incredibile: finisce 5-4 per i francesi l’andata della semifinale di UEFA Champions League. Parte forte il Bayern, che passa in vantaggio con Harry Kanesu rigore. I tedeschi sfiorano subito il raddoppio, ma il PSG reagisce con rabbia e qualità. Il pareggio arriva con una perla di Khvicha Kvaratskhelia, protagonista assoluto della serata. Poco dopo, João Neves completa la rimonta con un colpo di testa su corner. Ma la partita è tutt’altro che chiusa:Michael Oliseristabilisce l’equilibrio per il Bayern prima dell’intervallo, poi Ousmane Dembélé riporta avanti i parigini dal dischetto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Champions League, PSG-Bayern 5-4: nove goal e spettacolo totale PSG-BAYERN 5-4: QUESTO NON È CALCIO! DIFESE RIDICOLE, VERGOGNA TOTALE Notizie correlate PSG supera il Bayern in un’incredibile semifinale di Champions League da nove reti.PSG supera il Bayern in un’incredibile semifinale di Champions League da nove reti. Leggi anche: Champions League, spettacolo a Parigi: il Psg batte il Bayern Monaco 5-4 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le partite di oggi: Psg-Bayern inaugura le semifinali di Champions; Psg-Bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming; Una semifinale di Champions League che sembra una finale; Dove vedere in tv Psg-Bayern Monaco, semifinale di Champions League. Champions in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni ufficiali e diretta streamingPSG-Bayern Monaco è l’andata della semifinale di Champions, la partita si gioca oggi alle 21. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky e su NOW. Le ultime news sulle formazioni di Luis Enrique e ... fanpage.it PSG supera il Bayern in un’incredibile semifinale di Champions League da nove reti.Martedì scorso, il Paris Saint-Germain ha scritto una pagina indelebile nella storia della Champions League, battendo il Bayern Monaco con un punteggio straordinario di 5-4 nella semifinale di andata. napolipiu.com L'andata della semifinale di Champions League a Parigi è un gioco pirotecnico - facebook.com facebook #PsgBayern Monaco diretta Champions League: pioggia di gol, alla fine vince Luis Enrique x.com