Il Bayern Monaco ha superato il Real Madrid nella doppia sfida di Champions League, vincendo 4-3 nella partita di ritorno e conquistando la qualificazione con un punteggio complessivo di 6-4. Nel finale della partita, i gol di Diaz e Olise hanno determinato il risultato, portando i padroni di casa in semifinale. La sfida si è conclusa con un risultato combattuto e ricco di emozioni.

2026-04-15 23:01:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Luis Diaz e Michael Olise hanno segnato all’89esimo e al 94esimo minuto mandando il Bayern Monaco alle semifinali di Champions League dopo una sensazionale vittoria complessiva per 6-4 sul Real Madrid. L’ex duo della Premier League ha segnato due gol nelle fasi finali poco dopo il cartellino rosso di Edouardo Camavinga, con il Real che si è riportato in parità in quello che è stato un emozionante incontro di Champions League. Sotto 2-1 dall’andata, Arda Guler aveva pareggiato due volte il pareggio con due storditori iniziali, ma entrambi i gol furono annullati da Aleksandar Pavlovic e Harry Kane prima che Kylian Mbappe realizzasse il 3-3 nel pareggio prima dell’intervallo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Bayern Monaco – Real Madrid 4-3 (6-4 complessivo): i gol nel finale di Diaz e Olise mandano i padroni di casa in semifinale dopo la classica della Champions League

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