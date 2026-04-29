PSG-Bayern fa inorridire gli allenatori italiani e questo è il nostro grande problema

La partita tra PSG e Bayern ha suscitato forti reazioni tra gli allenatori italiani, evidenziando differenze nelle modalità di gioco rispetto al calcio praticato nel nostro paese. Durante l'incontro sono stati notati ritmi elevati, grande libertà di movimento e pochi raddoppi, con attaccanti che hanno pressato senza tornare in difesa. Questo stile di gioco si discosta da quello tradizionale italiano e ha fatto sorgere discussioni sulle caratteristiche degli atleti e delle strategie adottate.

Ritmi, libertà, pochissimi raddoppi, attaccanti che pressano ma non tornano: PSG-Bayern ci ha ricordato che in Italia si gioca un calcio che non rispecchia i calciatori-atleti di oggi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Remigrazione, Marsella: "Problema di sicurezza e identità nazionale, con questo trend gli italiani spariranno"Home > Video > Remigrazione, Marsella: "Problema di sicurezza e identità nazionale, con questo trend gli italiani spariranno" “Non è solo un problema... Benzema fa un paragone impietoso tra PSG e Real Madrid: “Nessuno fa capricci, per questo vincono”Benzema ha spiegato che cosa non funziona nel Real Madrid facendo un paragone con il PSG: "Con Luis Enrique il titolare sa cosa deve fare, il... Contenuti utili per approfondire Si parla di: PSG-Bayern fa inorridire gli allenatori italiani e questo è il nostro grande problema. PSG-Bayern fa inorridire gli allenatori italiani e questo è il nostro grande problemaRitmi, libertà, pochissimi raddoppi, attaccanti che pressano ma non tornano: PSG-Bayern ci ha ricordato che in Italia si gioca un calcio che non rispecchia ... fanpage.it Psg, che tonfo col Monaco! Il Real vince al fotofinish, è Bayern show anche con le riserveNell'anticipo del venerdì un Bayer 2.0, senza molti titolari, cala il poker casalingo contro il Monchengladbach e vola a +14 sul Borussia Dortmund, impegnato sabato alle 18.30 contro il Colonia. gazzetta.it