Benzema fa un paragone impietoso tra PSG e Real Madrid | Nessuno fa capricci per questo vincono

Karim Benzema ha commentato le differenze tra il suo ex club e il Paris Saint-Germain, affermando che nel club francese nessuno fa capricci e per questo ottiene risultati. Ha spiegato che nel Real Madrid ci sono situazioni diverse, senza entrare nei dettagli, e ha sottolineato come le dinamiche interne possano influenzare le prestazioni. Le sue parole hanno attirato l'attenzione sulla gestione delle squadre di alto livello e sui diversi approcci ai successi sportivi.