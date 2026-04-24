Benzema fa un paragone impietoso tra PSG e Real Madrid | Nessuno fa capricci per questo vincono
Karim Benzema ha commentato le differenze tra il suo ex club e il Paris Saint-Germain, affermando che nel club francese nessuno fa capricci e per questo ottiene risultati. Ha spiegato che nel Real Madrid ci sono situazioni diverse, senza entrare nei dettagli, e ha sottolineato come le dinamiche interne possano influenzare le prestazioni. Le sue parole hanno attirato l'attenzione sulla gestione delle squadre di alto livello e sui diversi approcci ai successi sportivi.
Benzema ha spiegato che cosa non funziona nel Real Madrid facendo un paragone con il PSG: "Con Luis Enrique il titolare sa cosa deve fare, il sostituto sa cosa deve fare".🔗 Leggi su Fanpage.it
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