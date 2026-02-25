Calhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. C’è stato un confronto con i dirigenti dell’Inter.» Barcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma.Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Repice svela: «Ho parlato con Gattuso di Pio Esposito, mi aspetto anche quella convocazione in Nazionale. Se penso al Napoli mi viene in mente una domanda» Infortunio Addai, che tegola per il Como! Problema in allenamento e stagione finita! L’esito degli esami Pagelle Atalanta Borussia Dortmund: Pasalic super, Samardzic che personalità! La Dea fa la storia... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - De Roon dopo Atalanta Borussia Dortmund: «Serata storica per noi e per il calcio italiano. Ottavi contro Arsenal o Bayern? Dico questo»

Leggi anche: LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, Champions League calcio in DIRETTA: serve una rimonta storica

Leggi anche: LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: al via il secondo parziale che deciderà il passaggio agli ottavi

Temi più discussi: Palladino dopo ko Atalanta a Dortmund: Ancora tutto aperto. De Roon: Rimonta? Ci crediamo tanto; BVB-Atalanta, la conferenza stampa di Palladino e De Roon | UCL andata playoff; L'Atalanta torna a Dortmund, la Dea dopo otto anni nuovamente sotto il Muro Giallo: il 3-2 per il Borussia, la doppietta e la notte di Ilicic e De Roon unico 'superstite'; Atalanta, De Roon: Dobbiamo credere nella rimonta. Su Nmecha...

De Roon: Stasera tanta roba. Sul rigore, Samardzic…Dopo la qualificazione ottenuta contro il Borussia Dortmund, il capitano dell'Atalanta Marten de Roon ha rilasciato alcune dichiarazioni. calcioatalanta.it

Champions, Atalanta-Dortmund 4-1: bergamaschi agli ottavi. Ora Juve-Galatasaray 2-0Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions, Atalanta-Dortmund 4-1: bergamaschi agli ottavi. Ora Juve-Galatasaray 1-0 ... tg24.sky.it

Champions, impresa dell’Atalanta: batte 4-1 il Borussia Dortmund e passa agli ottavi Link nei commenti - facebook.com facebook

Champions, impresa dell’Atalanta: batte 4-1 il Borussia Dortmund e passa agli ottavi x.com