Dopo la vittoria contro il Lecce, l’attaccante del Napoli Alisson Santos ha parlato ai microfoni di Dazn. Ha detto di apprezzare il confronto uno contro uno e ha osservato che oggi le marcature sono state abbastanza importanti nel corso della partita. Le sue parole si concentrano sull’andamento del match e sulla sua esperienza durante il gioco.

Dopo la vittoria contro il Lecce, ai microfoni di Dazn, l’attaccate del Napoli Alisson Santos ha commentato il match Napoli-Lecce, Alisson Santos. “Io sono un giocatore a cui piace giocare con gli uno contro uno. Sono consapevole di dover lavorare tanto per rispettare le richieste dello staff tecnico e dell’allenatore. La cosa più importante è che il Napoli abbia vinto. Oggi le marcature sono state abbastanza importanti. Provo a cercare di finalizzare sempre sul primo palo perché credo ci siano più probabilità: il portiere è messo più in difficoltà in questa maniera. Qualche volta provo anche altre soluzioni, mi interessa però cercare di aiutare sempre la squadra”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alisson: “Mi piace giocare con gli uno contro uno. Oggi le marcature sono state abbastanza importanti”

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