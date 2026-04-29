La partita tra PSG e Bayern Monaco ha attirato un vasto pubblico su Sky, registrando un alto numero di ascolti. La sfida, terminata 5-4 in favore del PSG, ha coinvolto gli spettatori con un grande spettacolo di gol e azioni emozionanti. La trasmissione ha mantenuto gli ascolti elevati durante tutta la durata del match, dimostrando l’interesse per questa sfida di calcio internazionale.

Il grande calcio piace e a beneficiarne sono gli ascolti televisivi. La partita tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco di ieri sera ha di fatto registrato un piccolo record: è stata la miglior partita senza italiane su Sky Sport da quattro anni, arrivando a un passo dagli ascolti della finale del 2022 tra Liverpool e Real Madrid. – La pirotecnica partita vinta dai ragazzi di Luis Enrique ha raccolto 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 5,7 per cento di share e 2 milioni 262 mila spettatori unici. Il tutto con un picco sul finale del match, con 1 milione e 470 mila spettatori medi complessivi che hanno fatto salire lo share fino all’8 per cento.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Bayern, boom di ascolti: il 5-4 di Parigi fa il botto su Sky

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