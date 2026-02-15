Il derby d’Italia tra Inter e Juventus ha attirato oltre un milione e mezzo di spettatori su Sky, registrando un incremento rispetto alle partite precedenti. La sfida, giocata a San Siro, ha coinvolto una vasta audience grazie anche alla presenza di tifosi appassionati che hanno seguito la partita da casa. A contribuire al successo televisivo, anche il fatto che si trattava di uno dei match più attesi della stagione.

Nuovo record stagionale di ascolti per la Serie A in casa Sky. Il big match di San Siro tra Inter e Juventus – in diretta ieri sera dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K – è stato seguito da più di un 1 milione 500 mila spettatori medi complessivi in total audience, con 2 milioni 181 mila spettatori unici e il 7,6% di share TV. Ottimi dati anche per gli studi, con Sky Saturday Night che nel prepartita ha raccolto 300 mila spettatori medi, mentre il postpartita ha registrato 615 mila spettatori medi. Il derby d'Italia si conferma nuovamente come una delle sfide centrali del calcio italiano: i numeri lo confermano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter-Juve, boom di ascolti su Sky per il derby d'Italia

