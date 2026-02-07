La cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026 ha fatto registrare un boom di ascolti su Rai1. La trasmissione ha attirato milioni di spettatori, confermando l’interesse del pubblico per le Olimpiadi invernali. La Rai ha battuto ogni record di share, con numeri che non si vedevano da tempo. La serata si è conclusa con un risultato sorprendente, dimostrando ancora una volta la forza dello sport e della televisione italiana.

Dato di ascolti clamoroso della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 su Rai1. La rete ammiraglia della tv di Stato, infatti, ha fatto registrare un ascolto complessivo di ben 9.272.000 telespettatori, corrispondenti al 46,2% di share. In pratica, una persona su due che aveva in quel momento la tv accesa si trovava in quel momento a guardare il primo canale nazionale. Si tratta di un dato che lancia direttamente il confronto non con le edizioni precedenti delle Olimpiadi invernali o estive, ma con qualcosa di accaduto vent’anni fa. Era Torino 2006, quando la cerimonia fu trasmessa da Rai2 e fu seguita da 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Boom di ascolti per la Cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026: la RAI fa il botto di share

