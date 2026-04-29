Provincia Salerno Petta | Sostegno a Parente per una guida autorevole

La sindaca di un comune della provincia di Salerno ha annunciato il supporto alla candidatura di un candidato alla Presidenza della Provincia. Ha sottolineato che sono necessari esperienza, ascolto e una visione concreta per rafforzare l’ente e rispondere alle esigenze dei territori. La dichiarazione arriva in un momento di confronto tra le diverse forze politiche sulla leadership provinciale.

La sindaca di Baronissi esprime il proprio sostegno alla candidatura alla Presidenza della Provincia: “Servono esperienza, ascolto e una visione concreta per rafforzare il ruolo dell’ente e rispondere ai bisogni dei territori”. “Da sindaca e amministratrice del territorio, esprimo con convinzione il mio sostegno alla candidatura di Geppino Parente alla Presidenza della Provincia di Salerno. Conosco Geppino da anni e posso testimoniare la sua serietà, la sua capacità amministrativa e la costante attenzione che ha sempre riservato alle esigenze delle comunità locali. La sua esperienza da sindaco e il forte radicamento nei territori rappresentano oggi un valore fondamentale per una Provincia che ha bisogno di una guida autorevole, concreta e capace di costruire sintesi tra realtà diverse, dalle aree interne ai centri costieri.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Provincia Salerno, Petta: “Sostegno a Parente per una guida autorevole” Notizie correlate Provincia, una grande famiglia: 4 dirigenti su 5 hanno un parente assuntoPesaro, 29 marzo 2026 – Ogni giorno, quattro dirigenti della Provincia su cinque escono di casa sapendo che anche in ufficio potranno contare sugli... Donne ed elezioni, Antinoro: "Ancora lontane da una presenza equilibrata, ad Agrigento serve una guida autorevole"L’8 marzo non è stato solo una ricorrenza simbolica, ma anche un momento di riflessione sul ruolo che le donne occupano oggi nella società, in...