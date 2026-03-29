Provincia una grande famiglia | 4 dirigenti su 5 hanno un parente assunto

Un’indagine ha rilevato che il 80% dei dirigenti della Provincia ha almeno un parente assunto tra i propri colleghi. In particolare, quattro su cinque dirigenti lavorano in un ambiente in cui sono presenti familiari, come figli, mogli o cognate, impiegati nello stesso ufficio. La situazione riguarda l’intera provincia e coinvolge diversi dipartimenti e settori amministrativi.

Pesaro, 29 marzo 2026 – Ogni giorno, quattro dirigenti della Provincia su cinque escono di casa sapendo che anche in ufficio potranno contare sugli affetti familiari: figli, mogli e cognate che lavorano anche loro lì, in via Gramsci. Ce n’è soltanto uno, di dirigente, solo come un cane: si chiama Mario Primavera, guida il settore opere pubbliche-viabilità e tra i 229 colleghi non ha lo straccio di un parente nemmeno alla lontana. Ne hanno invece di strettissimi, per esempio, Andrea Pacchiarotti e Marco Feduzzi. Il primo è alla guida del servizio ambiente-urbanistica e dal 23 luglio 2023 ha la soddisfazione che anche suo figlio Alessandro... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Provincia, una grande famiglia: 4 dirigenti su 5 hanno un parente assunto Articoli correlati Leggi anche: Violenza sessuale su una minorenne, condannato e arrestato un parente di Agrigento Leggi anche: La rabbia del Milan contro arbitro Piccinini e VAR: i dirigenti hanno una sensazione Ungrateful family bullied me, but 1 phone call from me made them cry loudly!#chinesedrama Altri aggiornamenti su Provincia una grande famiglia 4... Temi più discussi: Provincia, una grande famiglia: 4 dirigenti su 5 hanno un parente assunto; Michele Pignata: Il Campagnola è come una grande famiglia; Barbapapà – Una grande famiglia felice – S1E35 - Auguri Barbamamma!; Barbapapà - Una grande famiglia felice - Barbapapà In famiglia! EP. 3 - in diretta su Rai Yoyo 31/03/2026 alle 02:00. «Noi come una grande famiglia Cresciuti tra persone speciali»Una grande famiglia. Questo il leit-motiv della premiazione dei dipendenti Maugeri che hanno raggiunto traguardi significativi di carriera (25, 30 e 40 anni). Emozionati, qualcuno anche commosso, ... laprovinciapavese.gelocal.it Una grande famiglia 2, ultima puntataQuesta sera, giovedì 5dicembre 2013 andrà in onda in prima serata su Rai1 l'attesissima ottava eultima puntata della fiction, Una grande famiglia 2, con protagonistiAlessandro Gassman, Stefania Rocca, ... it.blastingnews.com StadioRadio. . Liguria - Calabria Femminile (0-3) TDR2026 - Stadio Comunale di Latiano in provincia di Brindisi - Torneo delle Regioni 2026 facebook Il Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, situato nella provincia meridionale cinese di Hainan, ha registrato un forte aumento del valore dei beni a zero dazi commerciati nel porto, tra gli altri risultati iniziali ottenuti durante i primi 100 giorni delle operazioni do x.com