Provincia in pensione Vittorio Silva | il nuovo direttore generale è Davide Marenghi

Vittorio Silva e Luigi Terrizzi, rispettivamente direttore e segretario generale della Provincia, sono andati in pensione. Per la sostituzione di Terrizzi, il percorso di selezione è ancora in corso, con 16 candidati iscritti. La scelta per il ruolo di direttore generale è caduta su un candidato interno, Davide Marenghi. La nomina è stata ufficializzata di recente.

Vittorio Silva e Luigi Terrizzi, direttore e segretario generale della Provincia, vanno in pensione. Se per il secondo il percorso concorsuale per la sostituzione è ancora in itinerere (si sono presentate 16 persone), per il primo si è scelta una soluzione interna. A Silva subentrerà, dal 1°.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Bppb, Vittorio Sorge direttore generale e Francesco Acito condirettore generaleIl consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb) ha definito gli assetti di governo societario per il triennio... Leggi anche: Angelo Tanese è il nuovo direttore generale dell’Agenas