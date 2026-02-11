Angelo Tanese è il nuovo direttore generale dell’Agenas

Angelo Tanese è il nuovo direttore generale dell’Agenas. La nomina arriva in un momento di stabilizzazione della governance, con l’obiettivo di mantenere la continuità operativa e prevenire il commissariamento. La scelta è stata comunicata ufficialmente dall’agenzia, che ora si prepara a affrontare le sfide del settore sanitario con una guida nuova e stabile.

Angelo Tanese è nominato direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in una fase di assestamento della governance definita per garantire continuità operativa ed evitare il commissariamento. Tanese è un manager pubblico con una lunga esperienza nella gestione di strutture sanitarie e amministrazioni complesse. Laureato in Economia aziendale all'Università Bocconi di Milano, ha perfezionato la sua formazione a Parigi presso l'Iep–SciencesPo. Dal 2022 è dirigente di prima fascia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

