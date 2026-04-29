Filippo Mariani è diventato vicepresidente della Provincia di Pescara, assumendo ufficialmente il ruolo oggi. La nomina mira a garantire continuità amministrativa tra la presidenza di De Luca e i Comuni del territorio. La sua designazione si inserisce in un quadro di transizione gestionale, mantenendo la presenza di figure di riferimento nella gestione locale. L'incarico è stato comunicato attraverso un atto ufficiale delle autorità provinciali.

? Cosa sapere Filippo Mariani assume oggi la vicepresidenza della Provincia di Pescara.. L'incarico garantisce continuità amministrativa tra la presidenza De Luca e i Comuni.. Filippo Mariani assume oggi il ruolo di vicepresidente della Provincia di Pescara, consolidando un impegno istituzionale che affonda le radici nella precedente esperienza lavorativa maturata al fianco del presidente De Martinis. L’assegnazione di questo incarico non rappresenta solo un passaggio di testimone nelle stanze del potere provinciale, ma sancisce la continuità di un percorso iniziato nella scorsa consiliatura. Attraverso un messaggio ufficiale, Mariani ha voluto manifestare la propria gratitudine verso il presidente Giorgio De Luca per la fiducia ricevuta in questa nuova fase.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Provincia di Pescara: Mariani sale in Vicepresidenza per il territorio

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