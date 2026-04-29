Appalti più sicuri e trasparenti intesa tra Prefettura di Napoli e Agrorinasce

È stato firmato un protocollo di legalità tra la Prefettura di Napoli e Agrorinasce presso il Palazzo di Governo della città. L’accordo mira a rafforzare le misure di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, con l’obiettivo di rendere più sicure e trasparenti le procedure di affidamento dei lavori pubblici. La firma rappresenta un passo concreto in questa direzione.

Al Palazzo di Governo di Napoli è stato firmato il Protocollo di legalità tra la Prefettura di Napoli e Agrorinasce, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici. L’intesa riguarda le procedure di gara per lavori, servizi e forniture dei Comuni e delle amministrazioni pubbliche, anche non socie della centrale unica di committenza (Cuc), che potranno aderire al sistema gestito da Agrorinasce. L’accordo è stato sottoscritto dal prefetto di Napoli Michele di Bari e dalla presidente di Agrorinasce, Maria Antonietta Troncone, già procuratrice del Tribunale di Napoli Nord. Il protocollo punta a rafforzare i controlli sulle procedure di gara e a garantire maggiore trasparenza e legalità nella gestione degli appalti, comprese le concessioni di lavori e servizi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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