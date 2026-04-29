È stato firmato un protocollo tra la Prefettura di Napoli e Agrorinasce per rafforzare la sicurezza e la trasparenza negli appalti pubblici. L’accordo prevede una collaborazione più stretta tra le due parti, con l’obiettivo di migliorare le procedure e garantire maggiore affidabilità nelle assegnazioni dei contratti. La firma è avvenuta in un incontro ufficiale, alla presenza delle rappresentanze coinvolte, e sarà valido per un periodo di tempo determinato.

Tempo di lettura: 3 minuti Reciproca collaborazione tra la Prefettura di Napoli e Agrorinasce con la sua centrale unica di committenza (CUC) per prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti dei Comuni e di quelle Amministrazioni pubbliche non socie di Agrorinasce ma che hanno deciso o decideranno di aderire alla CUC. Questo il Protocollo di Legalità sottoscritto oggi, mercoledì 29 aprile, al Palazzo di Governo di Napoli dal Prefetto Michele di Bari e dalla Presidente della Società Agrorinasce SCRL, Agenzia per l’Innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio, Maria Antonietta Troncone, già Procuratore del Tribunale di Napoli Nord.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appalti più sicuri e trasparenti: firmato il protocollo tra Prefettura e Agrorinasce

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