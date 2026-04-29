Il 29 aprile 2026, la vicepresidente europea annuncerà il lancio di un’app sviluppata per verificare l’età degli utenti sui social network. L’obiettivo è contrastare la diffusione di contenuti e account falsi legati ai minori. L’app, realizzata in collaborazione con le piattaforme di social media, permetterà di controllare in modo più efficace l’età degli utenti, contribuendo a proteggere i minori da contenuti inappropriati.

? Cosa sapere La vicepresidente Henna Virkkunen presenta il 29 aprile 2026 l'app europea per la verifica dell'età.. L'iniziativa mira a limitare l'accesso al 12% dei bambini sotto i 13 anni su Meta.. La vicepresidente esecutiva Henna Virkkunen ha presentato questa mattina, 29 aprile 2026, una nuova applicazione europea per la verifica dell’età digitale, reagendo duramente alle lacune di Meta nella protezione dei minori su Instagram e Facebook. L’iniziativa di Bruxelles mira a colmare un vuoto normativo che espone i giovanissimi a rischi concreti. Secondo le conclusioni preliminari di un’indagine della Commissione, il 12% dei bambini con meno di 13 anni utilizza piattaforme come Instagram o Facebook.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Protezione minori: l’Europa lancia l’app per bloccare i fake su Meta

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