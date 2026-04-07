Viareggio fake render AI per bloccare l’asse di penetrazione?

A Viareggio, un’immagine generata dall’intelligenza artificiale ha attirato l’attenzione, sollevando interrogativi sulla sua diffusione. La civica Fare Viareggio, che sostiene la candidatura di Marialina Marcucci per la carica amministrativa, ha espresso preoccupazione riguardo a questa rappresentazione digitale. L’episodio si inserisce in un contesto in cui si discute di come le tecnologie possano influenzare le comunicazioni politiche e pubbliche nella città.

La civica Fare Viareggio, che appoggia la candidatura di Marialina Marcucci per l’amministrazione comunale, accusa apertamente Antonella Serafini e la compagine di Federica Maineri di aver diffuso immagini create con l’intelligenza artificiale per manipolare l’opinione pubblica sull’asse di penetrazione. L’accusa riguarda l’utilizzo di rendering non ufficiali, volti a generare timore tra i cittadini riguardo un’opera infrastrutturale attesa da anni. Il contrasto nasce dalla circolazione di un’immagine digitale che non appartiene a nessun documento tecnico o studio ufficiale. Secondo Fare Viareggio, tale materiale non riflette gli esiti delle commissioni consiliari che si sono occupate della variante urbanistica, sottolineando come in questa fase di previsione non esista ancora un progetto definitivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viareggio, fake render AI per bloccare l’asse di penetrazione? Strasburgo, risoluzione per bloccare i finanziamenti ai gruppi Antifa violentiDopo la morte di Quentin Deranque a Lione, gli eurodeputati francesi di Les Republicaine e di Rassemblement National hanno presentato a Strasburgo... Carnevale di Viareggio, è tutto pronto: l’1 febbraio via ai corsi mascheratiPer la vigilia dell'alzabandiera il concerto di Rita Pavone interprete della colonna sonora 2026 'Nel febbraio di un mattino' VIAREGGIO – Tutto è...