Proteste accolte il San Pio fa marcia indietro | svolta nel concorso per infermieri

Dopo settimane di discussioni, il San Pio ha deciso di fare marcia indietro rispetto al concorso per infermieri. Le proteste degli giovani professionisti avevano portato a un cambio di rotta, portando a una svolta nella procedura di selezione. La decisione è arrivata dopo le manifestazioni e le richieste di chiarimenti, che hanno coinvolto principalmente i candidati coinvolti nel concorso. La situazione si è così risolta con un nuovo approccio da parte dell’ospedale.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con una svolta positiva una vicenda che nelle scorse settimane aveva acceso il dibattito tra i giovani infermieri sanniti. Il nuovo bando pubblicato dall’Azienda ospedaliera San Pio per l’assunzione di 49 infermieri recepisce infatti una delle richieste avanzate dai neolaureandi esclusi inizialmente dalla partecipazione: saranno ammessi al concorso anche i laureandi in Infermieristica, superando quella rigidità contestata nei primi giorni di pubblicazione dell’avviso. Una novità che arriva dopo le sollecitazioni emerse sul territorio e rilanciate anche attraverso le pagine di Anteprima24, dove prima era...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Proteste accolte, il San Pio fa marcia indietro: svolta nel concorso per infermieri Notizie correlate Prelievi domiciliari a Pesaro Urbino: Ast fa marcia indietro dopo le proteste e riapre all’accesso per tutti i pazienti.L'Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Pesaro Urbino ha parzialmente rivisto la disposizione sui prelievi domiciliari, una decisione che aveva... Concorso infermieri San Pio, Sos Sanità: “Rischio esclusione per i laureandi di maggio, serve un correttivo”Tempo di lettura: 2 minutiIn merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Protesta senza fine a Casa Sollievo: lavoratori in corteo a 70 anni dalla nascita dell'ospedale. San Giovanni Rotondo, il direttore di Casa Sollievo replica alle proteste dei lavoratori: «Reazione ingenerosa». Sciopero proclamato per il 9 gennaioSono diventate virali le immagini dell'accesa protesta dei lavoratori di Casa Sollievo della Sofferenza, che ieri mattina hanno interrotto il tradizionale incontro per lo scambio degli auguri di ... lagazzettadelmezzogiorno.it Protesta per i contratti nell’ospedale di San Pio: Sfileremo anche in VaticanoUn'accesa protesta questa mattina ha interrotto il consueto scambio di auguri all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, l'ospedale di San Giovanni Rotondo voluto da San Pio, il cui personale è da ... bari.repubblica.it